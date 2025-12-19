Владелец пекарни «Машенька» показал каравай, который подарит Путину

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов показал корреспонденту NEWS.ru, как будет выглядеть каравай, которым угостят президента России Владимира Путина. Он отметил, что сдоба предназначена для встречи дорогих гостей.

Традиционный русский каравай, который печется по самым торжественным поводам для встречи дорогих гостей, для преподнесения кому-то в качестве презента <…> Президенту мы его испечем и постараемся, чтобы он был самым изумительным, — рассказал Максимов.

Владелец пекарни из Люберец связался с президентом во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве через мессенджер MAX. Он рассказал главе государства что из-за налоговых изменений будет нести дополнительные издержки. В ответ Путин пообещал обратить внимание правительства на этот вопрос и попросил пекаря прислать «чего-нибудь вкусненького».

Позже на вопрос о названии Максимов ответил журналистам, что оно ему показалось красивым и русским. Также предприниматель рассказал, что бизнес он начинал восемь лет назад вместе с дочерьми, ради которых, по его словам, живет и работает.