19 декабря 2025 в 16:32

Владелец пекарни «Машенька» оценил ответ Путина на свой вопрос

Владелец пекарни «Машенька» рассказал, что получил развернутый ответ от Путина

Денис Максимов
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил развернутый ответ от президента России Владимира Путина на свой вопрос про обновление системы налогов, который он задал во время прямой линии. Бизнесмен, сильно волновавшийся перед эфиром, признался, что, возможно, немного перефразировал свое обращение из-за переживаний, передает корреспондент NEWS.ru.

Редакторы сочли вопрос актуальным и спросили, смогу ли я воспроизвести его в прямом эфире. Я сказал, что да. <...> В принципе, я, может быть, немножко перефразировал вопрос, поскольку все-таки волновался. Получил достаточно развернутый ответ от президента, — сказал он.

На вопрос о названии Максимов ответил, что оно ему показалось красивым и русским. Также предприниматель рассказал, что бизнес он начинал восемь лет назад вместе с дочерьми, ради которых, по его словам, живет и работает.

Ранее Максимов рассказал, что отправит пирожки по классическим русским рецептам – с капустой, луком, вишней и клубникой в Кремль для президента России. Предприниматель также добавил, что презентует Путину каравай, рецепт которого для NEWS.ru раскрыла повар пекарни Гуля.

