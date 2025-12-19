Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:34

Пекарь из Люберец рассказал, какие угощения отправит президенту

Пекарь Максимов: президенту отправят классические русские пирожки

Денис Максимов Денис Максимов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Кремль для президента России Владимира Путина отправят пирожки по классическим русским рецептам – с капустой, луком, вишней и клубникой, рассказал «Вечерней Москве» владелец пекарни Денис Максимов, задавший вопрос во время прямой линии. Он добавил, что презентует президенту каравай.

Когда каждый день я видел увеличивавшееся количество вопросов, которые поступают на прямую линию, предположить, что из двух с половиной миллионов выберут меня, конечно, не мог, — рассказал Максимов.

Во время прямого эфира пекарь задал вопрос о патентной системе налогообложения. В ответ Путин пообещал проработать данный вопрос и попросил угостить его пирожками.

Ранее Путин в ходе прямой линии рассказал, что льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам. Глава государства уточнил, что речь идет и о частных аптеках.

