19 декабря 2025 в 16:42

Раскрыт секрет каравая и пирожков для Путина из пекарни «Машенька»

Повар Гуля: каравай для Путина готовится из молока, сливочного масла и яиц

Фото: NEWS.ru
В состав каравая из пекарни «Машенька», который может оказаться на столе президента России Владимира Путина, входят молоко, сливочное масло, дрожжи, яйца и соль, рассказала NEWS.ru повар Гуля. Кроме того, по мнению женщины, главе государства стоит попробовать их круассаны с шоколадом, вишней и сыром и ветчиной. Повар призналась, что секрет ее блюд прост — она старается готовить с душой, чтобы было вкусно.

Готовится каравай из молока, сливочного масла, яиц, сахара, дрожжи, соли. Пирожки с капустой и картошкой готовятся из сдобного теста, — сообщила женщина.

Ранее Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, попросил хозяина пекарни «Машенька» в Люберцах Дениса Максимова прислать «чего-нибудь вкусненького». Бизнесмен обратился к главе государства с вопросом о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях.

До этого Максимов рассказал, что получил развернутый ответ президента на свой вопрос про обновление налоговой системы. Предприниматель признался, что немного перефразировал свое обращение из-за переживаний.

Владимир Путин
пекарня
еда
продукты
