Трое подростков избили девочку из-за лишнего веса и попали на видео

В Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице и избили ее из-за якобы лишнего веса девочки, передает Telegram-канал «112». В материале сказано, что до этого школьница подвергалась травле на протяжении более полугода. Подростки били девочку руками и ногами, а также окунали лицом в сугроб. Мать второклассницы написала заявление в МВД.

До этого в Миассе подросток избил сверстника на глазах у других школьников. Конфликт случился после занятий возле гимназии № 19. Подросток нанес многочисленные удары мальчику, в то время как другие школьники снимали происходящее на камеры смартфонов. Они также активно комментировали действия агрессора.

Ранее в Калининградской области пожилая женщина совратила своего малолетнего внука. Участие в этом принимал также и отец мальчика, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что ребенок жил в одной квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один из дней мальчик активировал камеру на ноутбуке, и та зафиксировала момент совершения преступления.