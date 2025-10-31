Пенсионерка развращала своего малолетнего внука, а его отец это снимал В Калининградской области бабушка развращала своего 11-летнего внука

В Калининградской области пожилая женщина совращала своего малолетнего внука, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в региональном СК. Участие в этом принимал также и отец мальчика, который снимал происходящее на видео.

По информации издания, 11-летний мальчик жил в одной квартире с матерью, отцом и 75-летней бабушкой. В один день он активировал камеру на ноутбуке, и та зафиксировала момент совершения преступления. Пожилая женщина домогалась своего внука, а его отец в это время записывал все на телефон. Мать ребенка в этот момент находилась на работе.

Школьный психолог получила запись от мальчика и передала ее в правоохранительные органы. Отца и бабушку мальчика арестовали, в их доме провели обыск и изъяли все электронные устройства. После этого мать подала на развод. Летом этого года, после ареста, ее супруг предпринял очередную попытку свести счеты с жизнью, которую не пережил.

Бабушка сейчас находится под домашним арестом. Мать сохранила родительские права и живет с сыном отдельно от родственницы. На подозреваемую завели уголовное дело за совершение действий сексуального характера против несовершеннолетнего. Следователи предполагают, что подобные происшествия в этой семье могли происходить и ранее.

Ранее в Волгоградской области 72-летний мужчина был осужден за педофилию на 16 лет строгого режима. Суд признал его виновным в насильственных действиях против трех девочек. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал преступления против несовершеннолетних в поселке Себрово.