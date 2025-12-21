Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 03:18

Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки

Депутат Гусев: минимум помощи по ипотеке многодетным увеличат до 550 тыс. рублей

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Государственную думу планируется внести законопроект об изменении порядка выплат многодетным семьям на погашение ипотеки, передает ТАСС со ссылкой на документ. Вместо фиксированных 450 тыс. рублей поддержку предложили рассчитывать по новой формуле, объяснил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Это позволит увеличить минимальную сумму помощи до 550 тыс. рублей.

Инициатива предполагает внесение поправок в действующее законодательство о господдержке семей с детьми. Согласно новым правилам, выплата будет составлять 6,4% от остатка ипотечного кредита, но не менее 550 тыс. рублей.

Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам, — пояснил Гусев.

По словам парламентария, такой подход учитывает инфляцию и рост цен на жилье, делая поддержку более эффективной и справедливой. Законопроект, подготовленный по итогам прямой линии президента, носит межфракционный характер и направлен на решение демографических задач.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью без использования ипотеки сократилось за октябрь на 10% год к году. При этом доля покупок жилья с ипотекой, напротив, выросла до 27%, сказал руководитель департамента аналитики и данных центра М2 Дмитрий Смирнов.

многодетные
Госдума
выплаты
ипотеки
