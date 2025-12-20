Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:27

Родившийся в России фигурист получил пожизненное отстранение

Фигурист Десятов был пожизненно отстранен из-за обвинений в домогательствах

Иван Десятов и Изабелла Флорес Иван Десятов и Изабелла Флорес Фото: PIXSELL/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Фигурист Иван Десятов, представляющий Соединенные Штаты, пожизненно отстранен от участия в соревнованиях, сообщает Американский центр безопасности спорта. Основанием для такого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Спортсмен был временно отстранен от участия в турнирах еще с октября 2024 года. Ему 24 года, и он выступал в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Десятов родился в Москве. До 2021 года он представлял Россию, затем перешел в сборную Белоруссии. С 2022 года фигурист выступал за Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что вратарю итальянского клуба «Удинезе» и сборной Нигерии Мадуке Окойе грозит дисквалификация на четыре года. Его обвиняют в организации мошенничества на футбольном поле. Голкипера подозревают в преднамеренном получении желтой карточки. Это произошло на 64-й минуте матча Серии А, где «Удинезе» встречался с «Лацио». Игра проходила 11 марта 2024 года. Нигерийский вратарь получил предупреждение за затяжку времени в тот момент, когда его команда вела со счетом 2:1. Перед этим был зафиксирован необычный всплеск ставок на это событие.

До этого КДК РФС не усмотрел оснований для отстранения аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры. Обвинение в расизме было выдвинуто после матча с «Краснодаром». Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что вина футболиста в оскорблении колумбийского нападающего Джона Кордобы на расистской почве не доказана.

фигуристы
спорт
фигурное катание
скандалы
обвинения
домогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина ДТП с шестью трупами под Омском
Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов
Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.