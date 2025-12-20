Родившийся в России фигурист получил пожизненное отстранение

Фигурист Иван Десятов, представляющий Соединенные Штаты, пожизненно отстранен от участия в соревнованиях, сообщает Американский центр безопасности спорта. Основанием для такого решения стали обвинения в сексуальных домогательствах.

Спортсмен был временно отстранен от участия в турнирах еще с октября 2024 года. Ему 24 года, и он выступал в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Десятов родился в Москве. До 2021 года он представлял Россию, затем перешел в сборную Белоруссии. С 2022 года фигурист выступал за Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что вратарю итальянского клуба «Удинезе» и сборной Нигерии Мадуке Окойе грозит дисквалификация на четыре года. Его обвиняют в организации мошенничества на футбольном поле. Голкипера подозревают в преднамеренном получении желтой карточки. Это произошло на 64-й минуте матча Серии А, где «Удинезе» встречался с «Лацио». Игра проходила 11 марта 2024 года. Нигерийский вратарь получил предупреждение за затяжку времени в тот момент, когда его команда вела со счетом 2:1. Перед этим был зафиксирован необычный всплеск ставок на это событие.

До этого КДК РФС не усмотрел оснований для отстранения аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры. Обвинение в расизме было выдвинуто после матча с «Краснодаром». Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что вина футболиста в оскорблении колумбийского нападающего Джона Кордобы на расистской почве не доказана.