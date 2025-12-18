Комитет РФС принял решение по обвиненному в расизме полузащитнику ЦСКА Комитет РФС не стал наказывать игрока ЦСКА Вильягру после обвинений в расизме

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не нашел оснований для дисквалификации аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры по обвинению в расизме, предъявленному после матча с «Краснодаром», сообщил глава комитета Артур Григорьянц. По его словам, которые передает ТАСС, вина футболиста в оскорблении колумбийского нападающего Джона Кордобы на расистской почве не была доказана.

КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело, — объявил Григорьянц.

Глава комитета отметил, что все произошло 7 декабря после матча 18-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 3:2. Нападающий хозяев Джон Кордоба обвинил Вильягру в расистских высказываниях. Однако, как пояснил Григорьянц, «Краснодар» представил только видеозапись без звука, на которой виден конфликт на поле, но не слышно оскорблений. Он подчеркнул, что Кордоба не стал обращаться к делегату матча по поводу оскорбления.

Я категорически отрицаю, что с моей стороны прозвучали высказывания о принадлежности к какой-либо расе. Я признаю, что находился в напряженном состоянии, но я не произносил расистские высказывания, и, скорее всего, произошло недопонимание, — объяснил Вильягра.

