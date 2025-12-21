Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу

Аэропорт Волгограда временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О сроке возобновления полетов пока ничего неизвестно.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что аэропорты Иваново и Ярославля временно перестали обслуживать авиарейсы. Ограничения начали действовать 20 декабря около восьми часов утра по московскому времени.

Также сообщалось, что в Международном аэропорту Дубая начались проблемы с авиарейсами: 159 задержаны на прилет, 46 — на вылет, а еще девять отменены. Среди них — 24 рейса, связанных с Россией. Причиной стали мощные ливни со штормовым ветром, которые начались после песчаной бури.

До этого летевший в Шри-Ланку российский самолет Red Wings с более чем 350 пассажирами экстренно вернулся в Новосибирск. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, борт благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. После посадки специалисты провели техническую проверку самолета.