ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР СЦКК: ВСУ дважды за сутки атаковали Горловское направление в ДНР

Вооруженные силы Украины 20 декабря дважды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК). На Горловском направлении было выпущено три различных боеприпаса.

Также поступили сведения о ранении гражданского лица в населенном пункте Красноармейск. Мирный житель пострадал 18 декабря. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что система радиотехнической разведки «Тарантул», оснащенная искусственным интеллектом, помогла уничтожить группу солдат ВСУ из 12 человек в Димитрове ДНР. Противник прятался в многоквартирном доме. Точным ударом РСЗО «Смерч» украинские военнослужащие были ликвидированы.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти республики начали гуманитарную операцию в Красноармейске и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.