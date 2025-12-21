Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 03:28

Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году

Сенатор Мельникова: россияне в 2026 году получат пенсию при стаже в 15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для оформления страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо выполнить два ключевых условия, сообщила РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова. Минимальный стаж должен составлять 15 лет, а число индивидуальных пенсионных коэффициентов – хотя бы 30 баллов.

Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, — сказала Мельникова.

Эти условия являются базовыми для возникновения права на страховую пенсию по старости на общих основаниях. В России действует поэтапное повышение требований к стажу и количеству баллов в рамках пенсионной реформы.

Для более раннего или, наоборот, позднего выхода на пенсию требуются иные значения. Индивидуальные пенсионные коэффициенты формируются в зависимости от размера официальной заработной платы и уплаченных с нее страховых взносов в Социальный фонд России.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тыс. рублей. Это плановая мера поддержки, которая позволяет сохранить покупательную способность социальных выплат для молодых родителей. Подобная индексация производилась в феврале 2024 и 2025 годов.

пенсия
условия
выплаты
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Марочко озвучил последствия для ВСУ после потери Красноармейска
Путин угостился российскими сладостями после шутки на пресс-конференции
В разведсообществе США опровергли главный миф о планах России
«Нездоровый ажиотаж»: очередной концерт Долиной отменили
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа
«Тают на глазах»: силы ВСУ в Димитрове не получают снабжения
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Путин проведет неформальную встречу с лидерами СНГ в Петербурге
Панарин обошел Дацюка в НХЛ по одному показателю
Опасные фрукты и овощи: как избежать аскаридоза. Ценные советы врача
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Фаза Луны сегодня, 21 декабря: ловим мальков, играем с котами и не злимся
В США прокомментировали новости о задержании танкера у Венесуэлы
Властям удалось вернуть группу россиян с Украины
Гороскоп 21 декабря: кому пора на прогулку, кто изменит жизнь?
В РФПИ дали оценку переговорам по Украине в Майами
Российский робот «вышел из себя» на Играх будущего
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.