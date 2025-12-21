Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году

Для оформления страховой пенсии по старости в 2026 году необходимо выполнить два ключевых условия, сообщила РИА Новости сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова. Минимальный стаж должен составлять 15 лет, а число индивидуальных пенсионных коэффициентов – хотя бы 30 баллов.

Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, — сказала Мельникова.

Эти условия являются базовыми для возникновения права на страховую пенсию по старости на общих основаниях. В России действует поэтапное повышение требований к стажу и количеству баллов в рамках пенсионной реформы.

Для более раннего или, наоборот, позднего выхода на пенсию требуются иные значения. Индивидуальные пенсионные коэффициенты формируются в зависимости от размера официальной заработной платы и уплаченных с нее страховых взносов в Социальный фонд России.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тыс. рублей. Это плановая мера поддержки, которая позволяет сохранить покупательную способность социальных выплат для молодых родителей. Подобная индексация производилась в феврале 2024 и 2025 годов.