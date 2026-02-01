Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 13:01

ВС РФ стерли в пыль используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Российская армия в течение суток поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, также были уничтожены пункты временной дислокации украинских формирований.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных боевых действий освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Как уточнили в оборонном ведомстве, речь идет о селах Зеленое и Сухецкое.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что власти Украины готовятся к отказу от территорий Донбасса. По его словам, в Киеве начали осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана по поддержке украинцев, и это «конец пути».

