01 февраля 2026 в 13:24

Число жертв взрыва в учебном центре МВД в Коми достигло трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общее количество жертв в результате взрыва и последующего пожара в учебном центре МВД России в Республике Коми достигло трех человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. В больнице скончался один из пострадавших. Он проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете с 21 января.

Сегодня скончался пациент, проходивший лечение в Нижнем Новгороде после происшествия в учебном центре МВД. Ранее, 21 января, мужчина был доставлен санавиацией в Приволжский исследовательский медицинский университет, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 23 января, в Эжвинской горбольнице скончалась вторая пациентка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД. Первой пострадавшей не стало 19 января.

Ранее стало известно, что в действие учебно-имитационную гранату в сыктывкарском центре МВД привел преподаватель. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд отправил его под домашний арест.

