Почему не работает мобильный интернет сегодня,1 февраля: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня,1 февраля: где сбои в России

Сегодня, 1 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Иркутской области и других регионах России у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда будут отменены ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 41% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 8% — на Иркутскую область, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Краснодарский край, 3% — на Санкт-Петербург, Сахалин, Пермский и Забайкальский края, Омскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Саратовскую, Самарскую и Челябинскую области, 2% — на Тюмень, Ставрополье, Воронежскую, Московскую и Свердловскую области.

Почему не работает мобильный интернет 1 февраля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

1 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Воронежской и Пензенской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами. 14 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, пять — над Воронежской областью и по одному над территориями Астраханской и Калужской областей.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Ограничения на работу мобильного интернета снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка.

В периоды сбоев в работе мобильного интернета россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление

Работа на Украине, тайный избранник, отсутствие детей: как живет Коняшкина

Проливные дожди и тепло до +2? Погода в Москве в начале недели: чего ждать