Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Настоящий плов можно приготовить не только в казане из баранины на костре, но и на плите из говядины. Делимся рецептом, который не посрамит любого восточного гурмана.

Ингредиенты:

подсолнечное масло — 300 мл;

репчатый лук — 200 г;

морковь — 1 кг;

филе говядины — 1 кг;

пропаренный рис — 1 кг;

чеснок — 2 большие головки;

сушеный барбарис — 1 ст. л.;

зерна кориандра — 1 ч. л.;

зира — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Говядину нарезать кубиком со стороной примерно 1 см, лук порезать четвертинками колец, морковь нашинковать вдоль тонкими слайсами. Чеснок очистить от тонкой шелухи, оставив внутреннюю, плотную.

Казан поставить на плиту, прогреть, вылить масло и высыпать лук. Жарить, постоянно мешая, пока он не станет прозрачным. Затем высыпать говядину, тщательно перемешать с луком и жарить, пока мясо не зарумянится. После этого добавляем морковь, перемешиваем и жарим, не закрывая крышкой, четверть часа.

В меленке для специй смешиваем и дробим кориандр и зиру, смешиваем с солью и добавляем в казан вместе с барбарисом. Туда же выкладываем чеснок и все перемешиваем. После этого высыпаем рис и, не перемешивая, заливаем все водой. Она должна быть выше уровня риса примерно на 1 см. Закрываем крышкой и держим на огне, чтобы вся вода ушла вниз. После этого ложкой в середине делаем сквозь весь слой риса отверстие для выхода пара, закрываем казан крышкой и держим на огне еще около получаса.