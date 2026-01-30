Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Настоящий плов можно приготовить не только в казане из баранины на костре, но и на плите из говядины. Делимся рецептом, который не посрамит любого восточного гурмана.
Ингредиенты:
- подсолнечное масло — 300 мл;
- репчатый лук — 200 г;
- морковь — 1 кг;
- филе говядины — 1 кг;
- пропаренный рис — 1 кг;
- чеснок — 2 большие головки;
- сушеный барбарис — 1 ст. л.;
- зерна кориандра — 1 ч. л.;
- зира — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Говядину нарезать кубиком со стороной примерно 1 см, лук порезать четвертинками колец, морковь нашинковать вдоль тонкими слайсами. Чеснок очистить от тонкой шелухи, оставив внутреннюю, плотную.
Казан поставить на плиту, прогреть, вылить масло и высыпать лук. Жарить, постоянно мешая, пока он не станет прозрачным. Затем высыпать говядину, тщательно перемешать с луком и жарить, пока мясо не зарумянится. После этого добавляем морковь, перемешиваем и жарим, не закрывая крышкой, четверть часа.
В меленке для специй смешиваем и дробим кориандр и зиру, смешиваем с солью и добавляем в казан вместе с барбарисом. Туда же выкладываем чеснок и все перемешиваем. После этого высыпаем рис и, не перемешивая, заливаем все водой. Она должна быть выше уровня риса примерно на 1 см. Закрываем крышкой и держим на огне, чтобы вся вода ушла вниз. После этого ложкой в середине делаем сквозь весь слой риса отверстие для выхода пара, закрываем казан крышкой и держим на огне еще около получаса.