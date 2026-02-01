Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 13:47

«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби

Депутат Чепа: перенос встречи в ОАЭ может быть связан со сменой переговорщиков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вероятный перенос встречи России и Украины в Абу-Даби 1 февраля может быть связан с изменением состава переговорной группы, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также назвал подобные действия нормальным этапом рабочего процесса.

Мне кажется, что это (перенос встречи в Абу-Даби. ― NEWS.ru) зависит от того, кто и кого собирается отправлять [на встречу], в зависимости от уровня переговорщиков. Может, кто-то [из членов переговорной группы] откажется от переговоров. Рабочий процесса идет. Нет, [ничего критичного], ― объяснил Чепа.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил мнение, что заключение мирного соглашения по украинскому конфликту представляет собой сложную дипломатическую задачу. По его словам, такая сделка станет лишь первым шагом длительного процесса урегулирования на Украине.

Россия
Украина
СВО
США
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На пользу дела»: Медведев высказался о контактах с Трампом
«Это очевидно»: Медведев о попытках Трампа остаться в истории миротворцем
«Будут уважать»: Лавров раскрыл слова Рубио об интересах России и США
«Мы так их и не нашли»: Медведев пошутил о подводных лодках Трампа
Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: ждать ли сильных ветров и холода
Медведев напомнил о целях СВО
«Скажу только одно»: Медведев озвучил Зеленскому приговор по Булгакову
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Лавров раскрыл, кто «вбивает клинья» между Россией и США
Писториус одной фразой объяснил наращивание вооружений ФРГ
Москвичи столкнулись с самыми сильными морозами с начала зимы
Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде
Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg
Зеленский назвал даты новых встреч в Абу-Даби
Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз
«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби
Следователи раскрыли подробности смерти сгоревших заживо в сауне подростков
Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей
Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции
Зеленский признался, что одна мысль не покидает его
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
Общество

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.