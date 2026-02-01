«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби Депутат Чепа: перенос встречи в ОАЭ может быть связан со сменой переговорщиков

Вероятный перенос встречи России и Украины в Абу-Даби 1 февраля может быть связан с изменением состава переговорной группы, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также назвал подобные действия нормальным этапом рабочего процесса.

Мне кажется, что это (перенос встречи в Абу-Даби. ― NEWS.ru) зависит от того, кто и кого собирается отправлять [на встречу], в зависимости от уровня переговорщиков. Может, кто-то [из членов переговорной группы] откажется от переговоров. Рабочий процесса идет. Нет, [ничего критичного], ― объяснил Чепа.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров по Украине может вновь пройти в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно здесь, судя по полученным фотографиям и данным источников, состоялась первая встреча, поскольку эта резиденция идеально подходит для конфиденциального диалога.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил мнение, что заключение мирного соглашения по украинскому конфликту представляет собой сложную дипломатическую задачу. По его словам, такая сделка станет лишь первым шагом длительного процесса урегулирования на Украине.