01 февраля 2026 в 14:50

«Система пошла вразнос»: политолог о призыве Трампа арестовать Обаму

Политолог Дудаков: угрозы Трампа Обаме говорят о серьезном расколе в США

Барак Обама Барак Обама Фото: IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med/Global Look Press
Призыв американского президента Дональда Трампа арестовать бывшего лидера США Барака Обаму говорит о серьезном расколе внутри страны, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом он усомнился, что экс-глава Белого дома может оказаться в тюрьме, так как за ним сохраняется президентский иммунитет.

Уголовные дела, которые сейчас заводят представители команды Трампа в отношении своих оппонентов, как правило, разваливаются в суде. Поэтому я не думаю, что реальные судебные проблемы грозят Обаме. Это просто указывает на то, что система пошла вразнос: в США проявляется очень серьезный раскол в политике. Республиканцы с демократами отказались от всех приличий и пытаются кошмарить друг друга судебными проблемами или хотя бы устроить их угрозами, ― объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что Трамп не первый раз поднимает эту тему, а сейчас он вернулся к ней из-за того, что Обама активно поддерживает протесты в США, в том числе последние акции в штате Миннесота против политики в сфере миграции. По мнению собеседника, подобными призывами Трамп пытается напугать Обаму.

Сейчас одновременно идет большое расследование фальсификаций на выборах 2020 года, в частности, в Атланте в округе Фултон штата Джорджия. Трамп объявляет о том, что якобы нашел большое количество документов о том, как Обама санкционировал шпионскую операцию в отношении штаба Трампа в 2016 году по делу «Рашагейт». На самом деле это секрет Полишинеля: все отлично знают, что действительно была эта операция, которая называлась «Перекрестный ураган» (расследование ФБР 2016–2017 годов о предполагаемых связях Трампа с РФ. ― NEWS.ru). Скорее всего, была отмашка со стороны Обамы, просто он напрямую в это не вмешивался, ― резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве Трампа с Россией. Республиканец указал, что видит в этом попытку подорвать его авторитет и совершить государственный переворот.

