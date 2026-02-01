«Будут уважать»: Лавров раскрыл слова Рубио об интересах России и США

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с российской стороной в Эр-Рияде в 2025 году заявил, что было бы ошибкой игнорировать совпадение интересов России и Америки и не использовать его для взаимовыгодного сотрудничества, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Рубио тогда изложил подход администрации президента Дональда Трампа, призывающий руководствоваться национальными интересами и уважать позицию других крупных государств, действующих аналогично.

Мы встречались в феврале 2025 года, прошлого года, в Эр-Рияде с Марко Рубио. И Рубио тогда сказал, презентуя позицию администрации Трампа, что [стоит] задача руководствоваться национальными интересами. И США всегда будут уважать позицию других крупных держав, которые тоже выстраивают свои действия на основе национальных интересов, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что Европа, как в прошлом, так и сейчас, стремится посеять раздор между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в курсе американского президента уклон в сторону Москвы за счет интересов европейцев. При этом, по его словам, обвинить Россию в подобных попытках нельзя.

Кроме того, министр отметил, что Москве неизвестно о каких-либо договоренностях по гарантиям безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Вместе с тем он напомнил, что эти гарантии касаются страны, проводящей, по его словам, политику русофобии.