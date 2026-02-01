В Финляндии утверждают, что РФ восстанавливает военную базу у Петрозаводска

В Финляндии утверждают, что РФ восстанавливает военную базу у Петрозаводска Yle: РФ якобы восстанавливает петрозаводскую военную базу у границы Финляндии

Россия в прошлом году якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен, сообщает Yle со ссылкой на спутниковые снимки. По словам авторов, речь идет о территории гарнизона Рыбка в районе Петрозаводска.

Поросшая травой территория была расчищена, и туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск, — говорится в публикации.

Осенью 2025 года были сделаны фотографии, на которых запечатлено более 50 грузовых машин и различной военной техники. Как отметил военный специалист Марко Эклунд, данная активность якобы связана с созданием нового 44-го армейского корпуса ВС России. Параллельно, как сообщается, продолжается возведение военного городка в Кандалакше Мурманской области.

Ранее член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше.