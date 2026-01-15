Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:05

В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны

Политик Мема: экономика Финляндии страдает от бумеранга антироссийских санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Антироссийские санкции негативно сказались на экономике Финляндии и привели к росту безработицы, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Так он ответил на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций <…>. Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне, — написал политик.

Ранее Мема выразил мнение, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с Российской Федерацией оцениваются в €18–20 млрд. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше. Он подчеркнул, что Финляндия не имеет возможности компенсировать эти потери за счет сотрудничества с каким-либо другим государством.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что рост экономики не соответствует желаниям властей страны. Одной из ключевых причин этого он назвал закрытие границы с Российской Федерацией и разрыв торговых связей.

санкции
Финляндия
Россия
экономика
безработица
