01 февраля 2026 в 14:37

Медведев подловил Трампа на хитрой схеме управления американцами

Медведев: Трамп управляет США через соцсети

Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп стал первым американским лидером, управляющим страной через социальные сети, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он отметил, что глава Белого дома внедрил принципиально новые методы коммуникации и управления.

Он человек, который внедряет совершенно новые способы управления. Обратите внимание, это первый президент Соединенных Штатов, который управляет через социальные сети: через [Social] Truth и через X, не знаю, чем он еще пользуется, — подчеркнул Медведев.

Глава СБ также отметил, что внутри республиканской партии существуют разные крылья, а кроме того, значительную роль продолжают играть и демократы. Однако, по его мнению, Трампу удалось справиться со многими внутренними процессами американской политики.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что американский лидер, обладая опытом бизнесмена, действует «нахрапом», такой стиль оказывается эффективным в отношениях с ЕС. Он добавил, что аналогичный подход работает и в контактах с Великобританией и многими государствами за пределами Европы.

Ранее Трамп потребовал немедленно арестовать экс-президента США Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в его сотрудничестве с Россией. Глава Белого дома указал, что видит в этом попытку подорвать его авторитет и совершить государственный переворот.

