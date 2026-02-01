Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 16:01

Вучич начал отсчет до удара США по Ирану

Вучич заявил о возможной атаке США на Иран в ближайшие 48 часов

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич заявил TV Pink о вероятном ударе США по Ирану в течение 48 часов. Он подчеркнул, что считает такую перспективу неизбежной.

Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий в ближайшие 48 часов, — отметил Вучич.

Глава республики напомнил, что крупные скандалы в СМИ нередко предшествуют резким военно-политическим решениям, поскольку такие события используются для отвлечения внимания общественности. Он добавил, что сейчас в прессе форсируют дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Я почти уверен, что это ускорит принятие некоторых решений, — заключил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ уничтожить Иран в случае, если с ним что-либо произойдет. Американский лидер также отметил, что к Ирану стягивают еще более крупные силы, чем к Венесуэле. Он заявил, что Вашингтон рассчитывает на сделку с Тегераном, однако готов и к другому развитию событий.

Политолог-американист Константин Блохин между тем выразил мнение, что Трамп не решится на полномасштабное вторжение в Иран. По его словам, президент также вряд ли попробует сменить власть в республике. Однако Блохин не исключил ограниченную операцию США в Иране.

