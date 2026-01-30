«Флотилия, армада»: Трамп предупредил о переброске к Ирану крупных сил Трамп: к Ирану перебросили силы крупнее, чем в Венесуэле

Соединенные Штаты стягивают к Ирану еще более крупные силы, чем к Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп во время мероприятий в Белом доме. Он заявил, что Вашингтон рассчитывает на сделку с Тегераном, однако готов и к другому развитию событий.

У нас есть большая флотилия, армада, — вы можете называть ее, как хотите, — которая сейчас направляется к Ирану. Она даже больше той, что была у нас в Венесуэле, — констатировал Трамп.

Ранее президент США заявил, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. На премьерном показе документального фильма о первой леди «Мелания» в Вашингтоне он подчеркнул, что намерен продолжить контакты с Тегераном.

Также президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

Позже издание The Guardian заявило, что Великобритания с высокой долей вероятности откажется от поддержки США в случае возможного превентивного удара по Ирану. Позиция Лондона обусловлена, прежде всего, юридическими соображениями.