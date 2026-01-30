Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем

Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем Трамп пообещал продолжить контакты с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана, следует из трансляции C-Span. На премьерном показе документального фильма о первой леди «Мелания» в Вашингтоне он подчеркнул, что намерен продолжить контакты с Тегераном.

Параллельно он сообщил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки, добавив, что надеется избежать ее применения. Трамп конкретизировал свою позицию, которую донес до Тегерана. Он сформулировал два ключевых требования к иранскому руководству.

Я им сказал две вещи: первое — нет ядерному оружию, второе — прекратите убивать протестующих, — подчеркнул республиканец.

Ранее президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

Позже издание The Guardian заявило, что Великобритания с высокой долей вероятности откажется от поддержки США в случае возможного превентивного удара по Ирану. Позиция Лондона обусловлена, прежде всего, юридическими соображениями. Официальные лица полагают, что гипотетический «первый удар» по Ирану со стороны США не укладывается в рамки британской трактовки норм международного права.