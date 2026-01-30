США могут лишиться поддержки европейской страны при атаке на Иран

США могут лишиться поддержки европейской страны при атаке на Иран Guardian: Британия может отказаться от участия в возможной атаке США на Иран

Великобритания с высокой долей вероятности откажется от поддержки США в случае возможного превентивного удара по Ирану, пишет газета The Guardian, ссылаясь на информированные источники в оборонном ведомстве. Позиция Лондона обусловлена, прежде всего, юридическими соображениями.

Согласно материалам издания, британские официальные лица полагают, что гипотетический «первый удар» по Ирану со стороны США не укладывается в рамки британской трактовки норм международного права. Это расхождение в правовых подходах является ключевой причиной сдержанной позиции Лондона. Тем не менее газета уточняет, что это не означает полного невмешательства Великобритании в возможный конфликт.

Королевские ВВС могут быть задействованы для помощи союзникам, но лишь в оборонительных целях — например, для отражения ответных ударов Ирана по странам региона, — указано в сообщении.

На фоне этой дискуссии Министерство обороны Соединенного Королевства 22 января объявило о переброске истребителей Eurofighter Typhoon в Катар по запросу местных властей. Это решение было представлено как мера по укреплению региональной стабильности и защите союзников на фоне растущей напряженности вокруг Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.