Поезд с российским зерном отправился в Армению транзитом через Азербайджан

Грузовой поезд, состоящий из 25 вагонов, с российским зерном отправился со станции Баладжары транзитом через территорию Азербайджана в Армению. По данным агентства Report, общий объем груза составил 1746 тонн. Маршрут поезда проложен через Грузию, конечным пунктом назначения является армянская станция Даларик.

Согласно статистике, на данный момент по транзитному коридору Россия — Азербайджан — Армения было переправлено уже 285 вагонов. Суммарный объем доставленного зерна достиг 19 900 тонн.

Ранее сообщалось, что Азербайджан начал строительство Зангезурской ЛЭП для соединения основной энергосистемы с Нахичеванской Автономной Республикой. Как рассказали в национальном операторе «Азерэнержи», параллельно прокладываются участки длиной 74 и 105 километров.

До этого министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван и Баку достигли соглашения о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. По его словам, армянские предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью.