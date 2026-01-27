Армения и Азербайджан договорились о поставках сжиженного газа и битума

Ереван и Баку достигли соглашения о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, армянские предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью.

Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью, — написал Папоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Азербайджан и Армения совместно приняли решение завершить войну и начать мирный процесс, чтобы избежать новых жертв. Он отметил, что подписанное в августе 2025 года историческое соглашение уже начало приносить первые плоды.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены. По его словам, это создаст условия для взаимного импорта электроэнергии между странами на основе принципа взаимности.