Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:30

Армения и Азербайджан договорились о поставках сжиженного газа и битума

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ереван и Баку достигли соглашения о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, армянские предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью.

Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью, — написал Папоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Азербайджан и Армения совместно приняли решение завершить войну и начать мирный процесс, чтобы избежать новых жертв. Он отметил, что подписанное в августе 2025 года историческое соглашение уже начало приносить первые плоды.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены. По его словам, это создаст условия для взаимного импорта электроэнергии между странами на основе принципа взаимности.

Армения
Азербайджан
ресурсы
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин решил судьбу добровольцев Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.