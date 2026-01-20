Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 20:05

Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Азербайджан и Армения приняли совместное решение завершить войну и начать мирный процесс, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе панельной дискуссии на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, продолжение конфликта привело бы к новым страданиям, передает Report.az.

Я хочу быть с вами и с аудиторией абсолютно откровенным. Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда бы не закончилась. И кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться, — сказал Алиев.

Баку и Ереван завершили более чем 30-летний период военного противостояния на Южном Кавказе, подписав 8 августа прошлого года в Вашингтоне историческое соглашение, отметил президент Азербайджана. Заключенные договоренности уже начали приносить первые практические плоды, добавил он.

Ранее Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в фазу сотрудничества. Глава государства сообщил о снятии всех барьеров для грузового транзита в республику и начале поставок туда стратегически важных товаров, включая нефтепродукты, в которых, как он отметил, Ереван испытывает существенную потребность.

