Мошенники обменяли пенсионерке все ее накопления на билеты банка приколов В Москве аферисты обменяли пенсионерке 29,9 млн рублей на билеты банка приколов

Мошенники обменяли пожилой москвичке десятки миллионов рублей на билеты из банка приколов, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, с 75-летней женщиной связался человек, который попросил ее подтвердить прикрепление к поликлинике и продиктовать код из СМС.

После того как женщина выполнила его просьбу, ей сообщили о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем на связь с пенсионеркой вышли фейковые сотрудник банка и правоохранитель. Они начали уверять москвичку, что ее деньги находятся в опасности и их необходимо проверить.

Испугавшись, женщина забрала из банковской ячейки свои накопления и передала курьеру. Позднее злоумышленники вернули ей «проверенные» деньги, и та положила их обратно в ячейку. Позднее выяснилось, что в банковском отделении вместо денег лежали сувенирные купюры.

Ущерб, нанесенный пострадавшей, составил 29,9 млн рублей. Полицейские оперативно задержали курьера — жителя Московской области, который стал жертвой той же схемы. Мужчина выполнял указания аферистов, думая, что помогает силовикам.

Ранее в пресс-центре МВД России предупредили, что мошенники начали активно притворяться работодателями. Они убеждают жертв установить приложение, якобы необходимое для работы. На деле же такие программы являются вредоносными. Это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие.