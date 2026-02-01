В ГД отреагировали на идею ввести отцовский капитал для многодетных семей Депутат Бессараб не поддержала идею об отцовском капитале для многодетных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею ввести отцовский капитал для многодетных семей. В беседе с NEWS.ru она отметила, что в первую очередь необходимо развивать материнский (семейный) капитал, в том числе на федеральном уровне распространить выплаты на третьего и последующих детей.

Я думаю, что если и говорить о чем-то подобном, то о выплате материнского (семейного) капитала на третьего и последующих детей, потому что сегодня из федерального бюджета выплачивается только на первого и второго ребенка. И небольшая часть регионов уже приняла решения о том, чтобы выплачивать на третьего и последующих детей. Но это совсем незначительные выплаты по сравнению с объемом материнского (семейного) капитала на первого ребенка. Поэтому развиваться в этом направлении нужно, а все остальное, например отцовский капитал, — это уже другой вопрос, ― объяснила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что вынашивание и рождение ребенка ― это сложный физиологический процесс. Именно поэтому материнский (семейный) капитал выдается матери и семье, пояснила она.

На мой взгляд, менять это не стоит. А вот развивать материнский капитал нужно. Материнство начинается задолго до рождения ребенка, это вынашивание малыша, правильный образ жизни, правильное питание, забота о будущем малыше, рождение ребенка и его воспитание. Поэтому очень многие правовые нормы содержат такие требования, как рождение и воспитание до определенного возраста, ― резюмировала Бессараб.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.