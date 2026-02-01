В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь Роспотребнадзор проверит возможный случай оспы обезьян в Подмосковье

В Подмосковье проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай оспы обезьян, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, передает РИА Новости.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции, — говорится в сообщении.

Для диагностики заболевания используются специально разработанные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие быстро выявить вирус. Заражение, по информации ведомства, может произойти при контакте с поврежденной кожей больного или зараженными предметами. Роспотребнадзор рекомендует в поездках избегать контактов с животными, особенно грызунами и приматами, и тщательно соблюдать гигиену.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что в России нет рисков широкого распространения оспы обезьян, поскольку заболевание передается при тесном контакте и хорошо контролируется эпидемиологической службой. По его прогнозам, возможны лишь единичные, вероятно, завозные, случаи инфекции.