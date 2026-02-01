Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 15:12

В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь

Роспотребнадзор проверит возможный случай оспы обезьян в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай оспы обезьян, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство организовало комплекс противоэпидемических мероприятий, передает РИА Новости.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию. Произведен забор биоматериала для исследования. Выдано предписание на проведение дезинфекции, — говорится в сообщении.

Для диагностики заболевания используются специально разработанные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие быстро выявить вирус. Заражение, по информации ведомства, может произойти при контакте с поврежденной кожей больного или зараженными предметами. Роспотребнадзор рекомендует в поездках избегать контактов с животными, особенно грызунами и приматами, и тщательно соблюдать гигиену.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что в России нет рисков широкого распространения оспы обезьян, поскольку заболевание передается при тесном контакте и хорошо контролируется эпидемиологической службой. По его прогнозам, возможны лишь единичные, вероятно, завозные, случаи инфекции.

оспа
болезни
Подмосковье
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя Зеленского всплыло в письмах Эпштейна
В ГД отреагировали на идею ввести отцовский капитал для многодетных семей
В Совбезе России напомнили Стуббу один неудобный факт о Финляндии
Эпштейн обсуждал восстание на Украине с представителем семьи Ротшильд
Медведев обвинил власти ЕС в противоречии интересам стран-членов
Лютый дубак и холод до –25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Поезд с российским зерном отправился в Армению транзитом через Азербайджан
Украинцы взяли коммунальщика в «заложники» на фоне блэкаута
Мошенники обменяли пенсионерке все ее накопления на билеты банка приколов
«Шайка безумцев»: Медведев поставил «диагноз» европейским лидерам
В Подмосковье проверят людей на смертельно опасную болезнь
Кадры с держащимися за руки Джей Ло и Аффлеком «взорвали» соцсети
В Финляндии утверждают, что РФ восстанавливает военную базу у Петрозаводска
«Система пошла вразнос»: политолог о призыве Трампа арестовать Обаму
«В 2,5 раза дешевле»: в ГД нашли более выгодную альтернативу ипотеке
«Очевидно»: Медведев нашел объяснение хаотичности Трампа
«Будет преступлением»: Лавров предостерег от конфронтации с США
Медведев подловил Трампа на хитрой схеме управления американцами
«Главное остается»: Медведев о связи СВО и Великой Отечественной войны
В Совбезе России заявили о видимых признаках скорой победы в СВО
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.