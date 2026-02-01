Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян

В России нет рисков распространения оспы обезьян, заявил NEWS.ru директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов. Он отметил, что возможны только единичные случаи заболевания, которые, вероятно, будут завозными.

Это заболевание и его возбудитель не характеризуются эпидемическим или пандемическим распространением, чтобы так сильно волноваться или думать о том, что будет дальнейшее распространение. Оно передается преимущественно при тесном контакте, и вероятность распространения стремится к нулю, потому как в нашей стране есть эпидемиологическая служба. Она хорошо знакома с подобными инфекциями и сделает все необходимое для того, чтобы локализовать инфекцию, даже если будут зафиксированы случаи, что маловероятно. Это все равно не признак распространения заболевания. Это будут единичные случаи, которые могут быть и завозными в том числе, ― объяснил Викулов.

Ранее стало известно, что врачи госпитализировали в Подмосковье двух человек с подозрением на оспу обезьян. Отмечается, что случаи заражения выявили в Одинцовском районе.