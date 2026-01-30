Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях OC: телохранитель из Египта прославился в соцсетях из-за своей внешности

Телохранитель египетского бизнесмена Сабри Нахнуха привлек внимание пользователей Сети после фотографий с траурной церемонии в Египте, посвященной памяти матери певицы Реды Эль Бахрави, передает Oddity Central. Мужчина выделялся среди других непропорционально развитой мускулатурой.

При этом отмечается, что внимание, как правило, привлекает сам бизнесмен Нахнух, но на этот раз фокус общественности переключился на его охранника.

В комментариях под кадрами мнения пользователей соцсетей разделились. Одни выражали восхищение физической формой телохранителя, в то время как другие высказывали сомнения относительно естественности его мускулатуры. Некоторые предполагают, что для достижения такого рельефа он мог использовать специальные препараты.

