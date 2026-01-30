Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:46

Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях

OC: телохранитель из Египта прославился в соцсетях из-за своей внешности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телохранитель египетского бизнесмена Сабри Нахнуха привлек внимание пользователей Сети после фотографий с траурной церемонии в Египте, посвященной памяти матери певицы Реды Эль Бахрави, передает Oddity Central. Мужчина выделялся среди других непропорционально развитой мускулатурой.

При этом отмечается, что внимание, как правило, привлекает сам бизнесмен Нахнух, но на этот раз фокус общественности переключился на его охранника.

В комментариях под кадрами мнения пользователей соцсетей разделились. Одни выражали восхищение физической формой телохранителя, в то время как другие высказывали сомнения относительно естественности его мускулатуры. Некоторые предполагают, что для достижения такого рельефа он мог использовать специальные препараты.

Ранее певицу Рианну раскритиковали за язвительное обращение к своему телохранителю. Инцидент произошел, когда звезда выходила из отеля в Нью-Йорке. По словам папарацци, сотрудник случайно задел дверь, которая ударила знаменитость. После этого Рианна с сарказмом обратилась к телохранителю, назвав его «джентльменом».

