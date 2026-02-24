Зимняя Олимпиада — 2026
О чем говорят мужчины между собой: тренд на острые скулы и идеальную кожу

Что такое луксмаксинг, или О чем говорят мужчины, пока их не слышат женщины Что такое луксмаксинг, или О чем говорят мужчины, пока их не слышат женщины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчины тоже смотрят в зеркало и давно перестали делать вид, что им все равно. Подтянутая кожа, четкие скулы, ухоженный вид — все это больше не исключительно женская история. Сильный пол тихо, но уверенно осваивает территорию красоты — и у этого явления уже есть название.

Что такое луксмаксинг

Луксмаксинг — от английского looks («внешность») и maximizing («максимизация») — это осознанная работа над своей внешностью с целью выглядеть как можно лучше. Не пластика ради пластики, не погоня за чужим идеалом, а системный подход: уход за кожей, правильное питание, тренировки, стрижка, осанка и даже угол, под которым человек держит голову на фото. Движение зародилось в мужских интернет-сообществах — преимущественно на Reddit и в TikTok — и к началу 2026 года вышло далеко за рамки субкультуры. Алгоритмы подхватили контент, просмотры пошли в миллионы, и вот уже обычный офисный менеджер гуглит, как улучшить овал лица с помощью жевательной резинки.

Какой идеал ищут луксмаксеры

В центре внимания так называемое охотничье лицо: выраженные скулы, четкая челюсть, глубоко посаженные глаза. Луксмаксеры стремятся снизить процент жира, чтобы проявить рельеф лица, укрепить осанку, поработать над стилем и кожей. В ход идут ретинол и санскрин, мьюинг — техника правильного положения языка для коррекции челюсти, лифтинг-упражнения и контрастный душ. Некоторые доходят до нитевого лифтинга или филлеров, но большинство остается в зоне здорового образа жизни.

О чем говорят мужчины между собой: тренд на острые скулы и идеальную кожу О чем говорят мужчины между собой: тренд на острые скулы и идеальную кожу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три вещи, которые луксмаксинг говорит о мужчинах честно:

  • во-первых, мужчины так же уязвимы перед образами из соцсетей, как и женщины, и это стоит признать без осуждения;

  • во-вторых, желание выглядеть лучше чаще всего связано не с тщеславием, а с самооценкой и уверенностью — и это человечно;

  • в-третьих, что такое луксмаксинг в своей здоровой форме — это забота о себе, которой мужчин долго стыдили, и хорошо, что этот стыд уходит.

Ухаживать за собой — не слабость. Это просто осознанность. И если мужчина наконец разрешил себе в нее войти — это честно и здорово.

Ранее мы рассказывали, как сделать комплимент, в том числе и мужчине-луксмаксеру.

