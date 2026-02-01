Украинцы взяли коммунальщика в «заложники» на фоне блэкаута Коммунальщика заперли в подвале на фоне блэкаута в Хмельницкой области

Жителей города Каменца-Подольского в Хмельницкой области обвиняют в издевательствах над коммунальщиком, который контролировал работу отопления во время отключений света, пишет «Обозреватель.ua». Работника закрыли снаружи на ключ и оставили ночевать в подвале.

Причиной недовольства стал шум генератора, который обеспечивал жильцам теплоподачу во время блэкаутов. После этих инцидентов коммунальные службы приняли решение, что отныне генератор в этом доме будет работать только в период с 07:00 до 22:00.

Накануне, 31 января, в Киеве полностью отключили водоснабжение. К работам привлекли энергетиков — они должны восстановить подачу электричества. В столице на фоне блэкаута также остановили движение поездов метро. Станции работали только как укрытия. Власти Харькова также ввели ограничения на работу подземки.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль между тем заявил, что масштабное обесточивание произошло после отключения двух магистральных линий: 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, которая связывает западную часть страны с центральной. Он объяснил, что из-за аварии автоматически сработали защитные системы.