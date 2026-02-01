Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом Уитэкер: мирное соглашение по Украине станет лишь первым шагом по урегулированию

Заключение мирного соглашения по украинскому конфликту представляет собой сложную дипломатическую задачу, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в беседе с Fox News. По его мнению, такая сделка станет лишь первым шагом длительного процесса урегулирования на Украине.

Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, об установлении границ, о контроле над ними, о контроле над прекращением огня, — сказал Уитэкер.

Ранее постпред США при НАТО заявил: конфликт на Украине все больше приближается к урегулированию. По его словам, последний нерешенный вопрос — территориальный.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков не согласился со словами госсекретаря США — помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио о том, что в рамках переговорного процесса по Украине были согласованы все вопросы, кроме территориального. До этого он подчеркнул, что территориальный вопрос остается главным в переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, при этом между сторонами остались и другие нерешенные вопросы.