29 января 2026 в 20:27

Ушаков не согласился с позицией Рубио по урегулированию на Украине

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире канала «Россия 1» не согласился со словами госсекретаря США — помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио о том, что в рамках переговорного процесса по Украине были согласованы все вопросы, кроме территориального. Он сделал соответствующее заявление 29 января.

Я думаю, что нет, — ответил Ушаков на вопрос журналистов.

Ранее помощник президента РФ подчеркнул, что территориальный вопрос остается главным в переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, при этом между сторонами остались и другие нерешенные вопросы.

До этого помощник главы РФ в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он действительно готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона обеспечит гостю безопасность и необходимые условия для работы. Он подчеркнул, что Путин не раз говорил об этом.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры трехсторонней группы по Украине в Абу-Даби — это только начало рабочего процесса. Он подчеркнул, что обсуждение отдельных пунктов повестки без общей картины некорректно.

Юрий Ушаков
Марко Рубио
США
Украина
