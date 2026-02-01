Зимняя Олимпиада — 2026
«Мы так их и не нашли»: Медведев пошутил о подводных лодках Трампа

Медведев: Россия так и не нашла никаких подлодок, которые обещал отправить Трамп

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия так и не нашла никаких подводных лодок, которые президент США Дональд Трамп в прошлом году обещал направить к российским берегам, заявил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, республиканец фактически является первым американским лидером, который управляет страной через соцсети.

Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли, — отметил Медведев.

Глава Белого дома в сентябре 2025 года заявил, что якобы распорядился перебросить две подлодки к побережью России. А до этого, в августе, Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за «провокационных высказываний» Медведева на ядерную тематику.

Ранее зампред СБ РФ выразил мнение, что судьба президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Медведев подчеркнул, что не намерен подробно обсуждать будущее политика, ограничившись цитатой «Аннушка уже пролила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

