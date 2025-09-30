Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:51

Трамп поделился подробностями об отправке ядерных подлодок к берегам России

Трамп подтвердил, что отправил ядерные подлодки к берегам России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отправил ядерные подводные лодки к берегам России. На выступлении перед американскими генералами и адмиралами, трансляцию которого вел YouTube-канал Пентагона, он отметил, что принял такое решение ради предосторожности.

Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности, — отметил Трамп.

Он признался, что причиной такого решения стало упоминание ядерного оружия в его заочной дискуссии с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в соцсетях. Он также выразил надежду, что применение такого типа вооружения никогда не понадобится.

Во время спора Медведев писал, что Трампу стоит вспомнить «любимые» фильмы о зомби. Таким образом он сделал отсылку к мемам с участием главы Белого дома, включая кадры из сериала «Ходячие мертвецы», где его сравнивают с зомби, высмеивая агрессивное поведение Трампа. Также он предложил американскому лидеру вспомнить, как опасна «мертвая рука», предположительно имея в виду советскую автоматическую систему ядерного ответного удара «Периметр». На Западе она известна как Dead Hand.

