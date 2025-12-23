Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»

Ядерный зонтик США является абсолютной гарантией безопасности для европейских союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью агентству DPA. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления европейского ядерного арсенала.

Когда речь идет о ядерном сдерживании, американский ядерный зонтик — наша абсолютная гарантия, и это не изменится. Конечно, некоторые европейские союзники по НАТО обладают собственным ядерным потенциалом, и мы сотрудничаем в этом отношении прямо и косвенно. Больше по этому поводу нечего сказать, — сказал Рютте.

Генсек Альянса также выразил уверенность, что приверженность США НАТО сохранится и при администрации президента Дональда Трампа. В своих рассуждениях он сослался на американскую Стратегию национальной безопасности. Одновременно он отметил, что у Вашингтона в рамках Блока есть «очень специфические интересы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Франция и Великобритания начали процесс более тесной координации в области ядерных вооружений. Он указал на факт совместного планирования и потенциальную возможность применения ядерного оружия этими странами. Замглавы внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для гарантированного обеспечения собственной национальной безопасности.