Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: ждать ли сильных ветров и холода

В Москве и Московской области завтра, 2 февраля, ожидаются осадки в виде небольшого снега и сильный мороз, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 2 февраля

В Москве завтра, 2 февраля, ожидаются заморозки до -22 градусов в ночные часы.

«2 февраля ночью облачно. Небольшой снег (ночью по области местами умеренный). Температура в Москве ночью — от -22 до -20 градусов, по области — от -25 до -20 градусов. Днем облачно, снег, по области местами метель. Температура днем в Москве — от -16 до -14 градусов, по области — от -19 до -14 градусов. Ветер западной четверти 4–9 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале следующей недели в российской столице прогнозируются заморозки.

«В период с 31 января по 3 февраля в Москве по ночам температура будет опускаться до -21 градуса, а по области и до -27 градусов. Днем же температура воздуха не превысит -16 градусов в мегаполисе и до -18 градусов ожидается в Подмосковье. При этом в воскресенье в столичном регионе вновь пойдет снег», — сообщил метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 февраля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -15 градусов.

«2 февраля будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — от -15 до -13 градусов. Температура днем — от -10 до -8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в понедельник придет небольшое потепление.

«Зима продолжается, а колебания температуры существенно не влияют на общий характер морозной погоды и в начале февраля. Только в понедельник ожидаем общее потепление до -13 градусов. Но там усилится северо-восточный ветер до 6–11 м/с, так что комфортности погоды это потепление не принесет», — сообщил метеоролог.

