Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 13:24

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 февраля, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Панда Катюша любит есть бамбук на полдник. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 1 февраля?

Что Катюша ест на полдник

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша хрустит бамбуком на полдник.

«А вот и наша милая Катюша хрустит полдником. Составляйте компанию нашей принцессе. Вместе вкуснее!» — подписала она ролик.

Пользователи Сети признались, что тоже захотели похрустеть бамбуком.

«Катя, приятного аппетита! Мне тоже на полдник захотелось похрустеть бамбуком, кажется, это очень вкусно»;

«Катерина, приятного аппетита! Как же тебе вкусно! Может, тоже попробовать бамбук?»;

«Кажется, я хочу попробовать бамбук», — прокомментировали фолловеры.

Как Катюша играет в снегу

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша играет в снегу и идет сквозь сугробы.

«Как-то уже тяжеловато нашей Снежинке удаются мастер-классы по элегантному подъему! Но нам они очень нравятся! Особенно Катюшина заснеженная попа-шубка!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях заявили, что такие ролики поднимают им настроение.

«Как же мило и классно! Как же такие ролики поднимают настроение!»;

«Видео с Катюшей всегда поднимают настроение»;

«Любимая Снежинка, спасибо за заряд позитива на весь день!» — написали россияне.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 1 февраля: ждать сильного холода и снегопада

Что будет с рублем? Курс сегодня, 1 февраля, что с долларом, евро и юанем

Почему не работает мобильный интернет сегодня,1 февраля: где сбои в России

панда Катюша
Московский зоопарк
новости
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев оценил контакты с Трампом
«Это очевидно»: Медведев о попытках Трампа остаться в истории миротворцем
«Будут уважать»: Лавров раскрыл слова Рубио об интересах России и США
«Мы так их и не нашли»: Медведев пошутил о подводных лодках Трампа
Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: ждать ли сильных ветров и холода
Медведев напомнил о целях СВО
«Скажу только одно»: Медведев озвучил Зеленскому приговор по Булгакову
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Лавров раскрыл, кто «вбивает клинья» между Россией и США
Писториус одной фразой объяснил наращивание вооружений ФРГ
Москвичи столкнулись с самыми сильными морозами с начала зимы
Стало известно, что сделали с хозяином наркошопа в Таиланде
Умерла 10-месячная внучка Snoop Dogg
Зеленский назвал даты новых встреч в Абу-Даби
Путин подарил патриарху Кириллу букет белых роз
«Рабочий процесс»: депутат о вероятном переносе встречи в Абу-Даби
Следователи раскрыли подробности смерти сгоревших заживо в сауне подростков
Жуткое ДТП с автобусом обернулось массовой гибелью людей
Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции
Зеленский признался, что одна мысль не покидает его
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
Общество

Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.