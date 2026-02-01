Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 февраля, фото, видео

Панда Катюша любит есть бамбук на полдник. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 1 февраля?

Что Катюша ест на полдник

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша хрустит бамбуком на полдник.

«А вот и наша милая Катюша хрустит полдником. Составляйте компанию нашей принцессе. Вместе вкуснее!» — подписала она ролик.

Пользователи Сети признались, что тоже захотели похрустеть бамбуком.

«Катя, приятного аппетита! Мне тоже на полдник захотелось похрустеть бамбуком, кажется, это очень вкусно»;

«Катерина, приятного аппетита! Как же тебе вкусно! Может, тоже попробовать бамбук?»;

«Кажется, я хочу попробовать бамбук», — прокомментировали фолловеры.

Как Катюша играет в снегу

Светлана Акулова также показала ролик, на котором Катюша играет в снегу и идет сквозь сугробы.

«Как-то уже тяжеловато нашей Снежинке удаются мастер-классы по элегантному подъему! Но нам они очень нравятся! Особенно Катюшина заснеженная попа-шубка!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Фолловеры в комментариях заявили, что такие ролики поднимают им настроение.

«Как же мило и классно! Как же такие ролики поднимают настроение!»;

«Видео с Катюшей всегда поднимают настроение»;

«Любимая Снежинка, спасибо за заряд позитива на весь день!» — написали россияне.

