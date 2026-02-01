Что будет с рублем? Курс сегодня, 1 февраля, что с долларом, евро и юанем

В феврале ослабления российской валюты не прогнозируется, заявил аналитик Александр Шнейдерман. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 1 февраля?

Курс доллара, евро и юаня сегодня, 1 февраля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 1 февраля, составляет 75,7327 рубля, курс евро — 90,468 рубля, курс юаня — 10,8689 рубля.

Аналитики предполагают, что в течение февраля национальная валюта, вероятнее всего, сохранит свою устойчивость, потому что поддержку рублю оказывают профицит торгового баланса, низкий спрос на импорт в начале года и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций.

Что будет с российской валютой в феврале

По мнению Александра Шнейдермана, поддержку рублю в настоящее время оказывают умеренно позитивный геополитический фон, рост нефтяных котировок и привлекательность рублевых активов на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки.

«В краткосрочной перспективе, до начала весны, говорить о растущих рисках девальвации российской валюты и тем более ее резком обвале сегодня некорректно, для этого нет фундаментальных макроэкономических оснований», — уверен он.

Шнейдерман добавил, что пока денежно-кредитные условия жесткие, а баланс внешней торговли профицитный, рубль, вероятнее всего, будет удерживать сильные позиции.

Экономист и финансовый аналитик Артем Тузов в беседе с NEWS.ru заявил, что в ближайшее время рубль будет достаточно стабильным.

«Сейчас рубль укрепляется, и, возможно, происходит это вопреки мнениям некоторых аналитиков. Рубль может еще оставаться крепким как минимум до середины 2026 года. Если делать прогнозы на год вперед, то аналитики допускают ослабление и уход куда-то в район 90 рублей за доллар. Однако в ближайшие полгода доллар может опуститься даже до 50 рублей, но какова вероятность этого, пока сказать сложно», — отметил эксперт.

Тузов добавил, что укрепление российской валюты имеет несколько рациональных объяснений. Он отметил, что одна из ключевых причин — рост стоимости золота.

«В результате происходит такая парадоксальная ситуация, что экспорт у нас стабильный: мы все время продаем газ, нефть и другие товары, поступает валютная выручка, и она все время продается. А покупателей на эту валюту все меньше, потому что пока идет сжатие экономики. И здесь тоже идет переукрепление рубля», — резюмировал Тузов.

