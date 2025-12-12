Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025

Банковский аналитик назвал условия падения курса доллара до 60 рублей

Аналитик Васильев: доллар упадет до 60 рублей при решении конфликта на Украине

Курс доллара в России может упасть до 60 рублей в случае урегулирования украинского конфликта и снятия санкций с РФ, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом он отметил, что вероятность такого хода событий составляет 10-20%. Аналитик добавил, что при сохранении нынешней геополитической ситуации курс американской валюты в 2026 году будет равняться 75-90 рублям.

При урегулировании украинского конфликта и полном снятии санкций мы ожидаем резкого снижения курса доллара до 60–70 рублей, — сказал Васильев.

Ранее Банк России повысил официальный курс доллара на 11 декабря. Он был установлен на отметке 77,8998 рубля, что на 1 рубль 9 копеек выше предыдущего значения. ЦБ также увеличил курс евро на 1 рубль 95 копеек, до 91,3806 рубля. Курс юаня поднялся на 13 копеек, до 10,9644 рубля.

До этого финансовый аналитик Андрей Верников спрогнозировал, что курс доллара составит 86 рублей к концу 2025 года. По его словам, причиной тому станет, подготовка людей к Новому году.

