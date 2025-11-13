Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года

Курс доллара составит 86 рублей к концу 2025 года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Андрей Верников. По его словам, давление на рубль со стороны торгового баланса будет сохраняться в ноябре и декабре из-за подготовки людей к Новому году.

Я думаю, что традиционно все-таки давление на рубль будет оказано в ноябре и декабре, потому что будут предновогодние покупки. Так что серьезного падения доллара ждать не приходится. Но сейчас мы видим какое-то ослабление. Я полагаю, что мы можем увидеть 86 рублей за доллар на конец года, — отметил Верников.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара вряд ли упадет до 60 рублей в 2026 году. Спикер объяснил, что ключевая ставка будет снижаться, а это негативно сказывается на национальной валюте.

