13 ноября 2025 в 02:30

Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года

Аналитик Верников: курс доллара может составить 86 рублей к концу года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Курс доллара составит 86 рублей к концу 2025 года, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Андрей Верников. По его словам, давление на рубль со стороны торгового баланса будет сохраняться в ноябре и декабре из-за подготовки людей к Новому году.

Я думаю, что традиционно все-таки давление на рубль будет оказано в ноябре и декабре, потому что будут предновогодние покупки. Так что серьезного падения доллара ждать не приходится. Но сейчас мы видим какое-то ослабление. Я полагаю, что мы можем увидеть 86 рублей за доллар на конец года, — отметил Верников.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что курс доллара вряд ли упадет до 60 рублей в 2026 году. Спикер объяснил, что ключевая ставка будет снижаться, а это негативно сказывается на национальной валюте.

До этого заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что стоимость мандаринов может уменьшиться к новогодним праздникам. По его словам, в настоящее время отсутствуют серьезные предпосылки для роста цен на эту продукцию.

