21 октября 2025 в 13:52

Эксперты прогнозируют снижение цен на один из атрибутов Нового года

«Руспродсоюз»: стоимость мандаринов может упасть к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость мандаринов может уменьшиться к новогодним праздникам, заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС. По его словам, в настоящее время отсутствуют серьезные предпосылки для роста цен на эту продукцию.

Эксперт пояснил, что в зимний период традиционно наблюдается увеличение предложения цитрусовых из стран северного полушария. Он уточнил, что это делает транспортировку дешевле по сравнению с фруктами, импортируемыми летом из южных стран, добавив, что в предыдущие годы в декабре цены снижались на 15-20% по сравнению с октябрем.

Сейчас давать прогнозы сложнее. На наш взгляд, в этом году стоимость мандаринов будет сопоставима с уровнем прошлого года, учитывая стабильный курс рубля и отсутствие серьезных логистических сбоев. Предпосылок для роста цен пока нет, если ничего не изменится, вполне можно ожидать, что к Новому году цитрусовые подешевеют, — сказал Леонов.

Согласно статистике ассоциации, текущие оптовые цены на мандарины демонстрируют незначительный рост по сравнению с прошлым месяцем. Однако розничные цены в Москве показывают разнонаправленную динамику, что свидетельствует о стабилизации рынка.

Ранее Леонов заявил, что растущие расходы на производство продуктов питания являются одной из основных причин продовольственной инфляции. В их числе он назвал подорожание сырья, топлива и электроэнергии. Кроме того, цены растут на фоне удорожания удобрений и увеличения зарплатного фонда.

Россия
цены
мандарины
Новый год
