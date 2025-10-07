Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:30

Названы главные причины продовольственной инфляции в России

«Руспродсоюз»: продукты дорожают из-за роста себестоимости производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растущие расходы на производство продуктов питания являются одной из основных причин продовольственной инфляции, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. В их числе он назвал подорожание сырья, топлива и электроэнергии. Кроме того, цены растут на фоне удорожания удобрений и увеличения зарплатного фонда, отметил эксперт.

Мы наблюдаем рост расходов на производство, включая подорожание сырья, топлива, электроэнергии, зарплатного фонда, удобрений и других ресурсов, необходимых для сельского хозяйства и пищевой промышленности, — сказал Леонов.

По его словам, инфляция и увеличение цен на сырье и энергоносители ведут к повышению издержек предприятий, что снижает рентабельность производства.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия. По словам экономиста, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%. По его словам, такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

инфляция
продовольственные товары
продукты
цены
Руспродсоюз
