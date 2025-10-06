Стали известны продукты, которые взлетят в цене к Новому году

В России прогнозируется рост цен на основные продовольственные товары, включая овощи, мясо, птицу и хлебобулочные изделия, заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в интервью «Москве 24». По его словам, на это могут повлиять инфляция, засуха на юге России и Дальнем Востоке, а также сезонность многих продуктов.

Особые опасения связаны с новогодним столом: красная рыба и морепродукты могут повторить прошлогодний ценовой скачок из-за транспортных расходов. При этом отдельные прогнозы предполагают возможность роста цен на красную икру до 10–15 тысяч рублей за килограмм, — отметил Масленников.

По данным Масленникова, в конце сентября особенно резко выросли цены на помидоры, что может привести к подорожанию томатной пасты и консервированных томатов на 4–5% до конца года. Несмотря на ожидаемое подорожание отдельных категорий продуктов, эксперт заключил, что в целом продуктовая инфляция сохранится на умеренном уровне.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%. По его словам, такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.