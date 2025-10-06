В Минфине допустили рост инфляции при повышении НДС Силуанов заявил, что повышение НДС может привести к росту инфляции на 1%

Повышение НДС до 22% может вызвать рост инфляции на 1%, рассказал министр финансов России Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его словам, такой сценарий развития событий учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению, передает Telegram-канал СФ.

НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению, — заявил министр.

Ранее Силуанов сообщил, что значительные бюджетные ассигнования будут выделены на противодействие БПЛА и укрепление безопасности территорий. Они включены в проект основного финансового документа России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих россиян самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. По ее словам, сумма может быть небольшой — около 45 тыс. рублей в год. Спикер Совфеда напомнила, что в одной только Москве насчитывается около 700 тыс. неработающих граждан.